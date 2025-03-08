«ВО»: удар ВС РФ по западу Украины — самый масштабный за месяц

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Удар со стороны ВС РФ по Тернополю и Ивано-Франковску западной Украины — самый масштабный за месяц, пишут обозреватели журнала «Военное обозрение».
Также, по информации авторов, «прилеты» зафиксировали в Черновицкой области республики. Этот регион, согласно данным военкоров, с февраля 2022 года атаковали меньше всего.
В публикации «Военного обозрения» сказано, что удары приходились на оружейные склады с боеприпасами, а также предприятия, обеспечивающие ВСУ, расположения тыловых штабов украинских войск и Главного управления разведки МО Украины.
Помимо этого, взрывы были в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Ровенской и Хмельницкой областях.
Ранее сообщалось, кого разыскивают боевики ВСУ.
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В публикации «Военного обозрения» сказано, что удары приходились на оружейные склады с боеприпасами, а также предприятия, обеспечивающие ВСУ, расположения тыловых штабов украинских войск и Главного управления разведки МО Украины.
Помимо этого, взрывы были в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Ровенской и Хмельницкой областях.
Ранее сообщалось, кого разыскивают боевики ВСУ.
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Никита Кротов