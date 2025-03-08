Сужение котла в Курской области и атака дронов ВСУ на российские регионы: последние новости СВО на 8 марта

Фото: istockphoto/Irina
Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат над четырьмя регионами России. В небе над Краснодарским краем были сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов. Ещё три БПЛА были нейтрализованы над Брянской областью, а по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации информировало о том, что в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени 7 марта силами противовоздушной обороны было сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Согласно информации, предоставленной ведомством, работа проводилась в шести субъектах Российской Федерации, а также в акватории Азовского моря.
Вооружённые силы Российской Федерации осуществили мощный удар южнее Суджи. Благодаря этому манёвру ВС РФ смогли выйти на альтернативный маршрут снабжения, который противник был вынужден использовать из-за невозможности эксплуатации основной дороги. Теперь логистика вражеской группировки практически полностью нарушена.
Российскими военными освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, ВСУ отступает к Казачьей Локне. В свете последних событий можно предположить, что российские военные, преодолевая сопротивление противника в районе Журавки — Басовки и к юго-западу от Куриловки, продвигаются в сторону Юнаковки. Не исключено, что Вооружённые силы Российской Федерации могут окружить украинские войска, создав два кольца: одно в районе границы (Олешня — Басовка), а другое — в районе Юнаковки.
В окрестностях сёл Преображенка и Запорожье российские военные неуклонно продвигаются к Троицкому, постепенно преодолевая сопротивление противника. В Елизаветовке, на правом фланге линии фронта, продолжаются ожесточённые бои. Несмотря на все усилия, российские войска пока не могут полностью занять позиции на улицах села. Противник упорно обороняется, превращая каждый дом в укреплённый пункт, что затрудняет продвижение войск РФ.
В окрестностях Вольного Поля и на возвышенностях к северу от него происходят ожесточённые бои, в которых российские войска сталкиваются с упорным сопротивлением украинских сил. В окрестностях населённого пункта Скудное российские военные смогли продвинуться на триста метров в северном направлении, закрепив успех точными ударами. В то же время ВС РФ готовятся к решительной атаке в районе Днепроэнергии, предварительно проведя мощную артиллерийскую подготовку.
Российские войска последовательно вытесняют противника в районе Новосеверного и к западу от Днепровского пруда. Подразделения РФ продолжают уверенное продвижение, постепенно освобождая от ВСУ занимаемые позиции.
В ходе наступления близ Николаевки российские штурмовые группы пехоты, поддерживаемые бронетехникой, преодолели один километр и закрепились на новых рубежах. ВС РФ продолжают оказывать давление на Николаевку с целью перерезать снабжение и изолировать вражеские подразделения, сосредоточенные в микрорайоне Шевченко, что должно подорвать их логистическую систему в этом районе.
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Ночная атака беспилотников
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночное время средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат над четырьмя регионами России. В небе над Краснодарским краем были сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов. Ещё три БПЛА были нейтрализованы над Брянской областью, а по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации информировало о том, что в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени 7 марта силами противовоздушной обороны было сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Согласно информации, предоставленной ведомством, работа проводилась в шести субъектах Российской Федерации, а также в акватории Азовского моря.
Курская область
Вооружённые силы Российской Федерации осуществили мощный удар южнее Суджи. Благодаря этому манёвру ВС РФ смогли выйти на альтернативный маршрут снабжения, который противник был вынужден использовать из-за невозможности эксплуатации основной дороги. Теперь логистика вражеской группировки практически полностью нарушена.
Российскими военными освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, ВСУ отступает к Казачьей Локне. В свете последних событий можно предположить, что российские военные, преодолевая сопротивление противника в районе Журавки — Басовки и к юго-западу от Куриловки, продвигаются в сторону Юнаковки. Не исключено, что Вооружённые силы Российской Федерации могут окружить украинские войска, создав два кольца: одно в районе границы (Олешня — Басовка), а другое — в районе Юнаковки.
Покровское направление
В окрестностях сёл Преображенка и Запорожье российские военные неуклонно продвигаются к Троицкому, постепенно преодолевая сопротивление противника. В Елизаветовке, на правом фланге линии фронта, продолжаются ожесточённые бои. Несмотря на все усилия, российские войска пока не могут полностью занять позиции на улицах села. Противник упорно обороняется, превращая каждый дом в укреплённый пункт, что затрудняет продвижение войск РФ.
Угледарское направление
В окрестностях Вольного Поля и на возвышенностях к северу от него происходят ожесточённые бои, в которых российские войска сталкиваются с упорным сопротивлением украинских сил. В окрестностях населённого пункта Скудное российские военные смогли продвинуться на триста метров в северном направлении, закрепив успех точными ударами. В то же время ВС РФ готовятся к решительной атаке в районе Днепроэнергии, предварительно проведя мощную артиллерийскую подготовку.
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Часовоярское направление
Российские войска последовательно вытесняют противника в районе Новосеверного и к западу от Днепровского пруда. Подразделения РФ продолжают уверенное продвижение, постепенно освобождая от ВСУ занимаемые позиции.
В ходе наступления близ Николаевки российские штурмовые группы пехоты, поддерживаемые бронетехникой, преодолели один километр и закрепились на новых рубежах. ВС РФ продолжают оказывать давление на Николаевку с целью перерезать снабжение и изолировать вражеские подразделения, сосредоточенные в микрорайоне Шевченко, что должно подорвать их логистическую систему в этом районе.
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Елена Генералова