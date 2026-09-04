Достижения.рф

Анапчанина осудят за передачу Украине информации о ПВО России

Анапчанин передал Киеву информацию о ПВО России
Фото: istockphoto/simpson33

В Южном окружном военном суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Анапы. Молодого человека обвиняют в сборе и передаче украинским спецслужбам данных о дислокации российских средств противовоздушной обороны, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.



По данным следствия, в период с 1 августа по 6 ноября 2025 года фигурант заполнил анкету для вступления в террористы. В ходе дальнейшей переписки с куратором он получил указание искать способы выезда за границу, а также рассматривался как кандидат для участия в боевых действиях на стороне указанной структуры. Позже мужчина собрал и направил представителям украинских спецслужб сведения о расположении объектов ПВО.

Обвинение предъявили по нескольким статьям: подготовка к участию в деятельности террористической организации, несообщение властям о лице, готовящем преступление, а также приготовление к государственной измене. Прокуратура уже направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Сербии иностранца заподозрили в попытке диверсии на «Турецком потоке». Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0