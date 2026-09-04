Анапчанина осудят за передачу Украине информации о ПВО России
В Южном окружном военном суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Анапы. Молодого человека обвиняют в сборе и передаче украинским спецслужбам данных о дислокации российских средств противовоздушной обороны, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
По данным следствия, в период с 1 августа по 6 ноября 2025 года фигурант заполнил анкету для вступления в террористы. В ходе дальнейшей переписки с куратором он получил указание искать способы выезда за границу, а также рассматривался как кандидат для участия в боевых действиях на стороне указанной структуры. Позже мужчина собрал и направил представителям украинских спецслужб сведения о расположении объектов ПВО.
Обвинение предъявили по нескольким статьям: подготовка к участию в деятельности террористической организации, несообщение властям о лице, готовящем преступление, а также приготовление к государственной измене. Прокуратура уже направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Сербии иностранца заподозрили в попытке диверсии на «Турецком потоке». Подробности — в нашем материале.
Читайте также: