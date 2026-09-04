Анапчанина осудят за передачу Украине информации о ПВО России

04 сентября 2026, 16:36

Анапчанин передал Киеву информацию о ПВО России

Фото: istockphoto/simpson33

В Южном окружном военном суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Анапы. Молодого человека обвиняют в сборе и передаче украинским спецслужбам данных о дислокации российских средств противовоздушной обороны, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.