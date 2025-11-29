Мощный пожар вспыхнул после атаки БПЛА на Таганрог
Массовая атака беспилотников на Таганрог привела к пожару. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По словам местных жителей, взрывы продолжаются на протяжении двух часов. На одной из улиц города вспыхнул пожар, однако неизвестно, что именно горит.
Официальные лица пока не комментировали произошедшее. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что со стороны Таганрогского залива город атакуют беспилотники ВСУ. В небе раздалось около 20 взрывов, и появились яркие вспышки, характерные для работы системы противовоздушной обороны. Кроме того, сведения о взрывах поступали от жителей Каменск-Шахтинского.
