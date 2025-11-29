Жителей Краснодара разбудили сильные взрывы
Силы противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, отражают атаку украинских беспилотников на Краснодар. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что слышали около десяти громких взрывов в западной и южной части города. По их словам, сверху доносятся звуки моторов, характерные для БПЛА.
Согласно полученным данным, российская ПВО сбивает воздушные цели на подлете к Краснодару. По словам очевидцев, дроны пытаются атаковать город, пролетая на низкой высоте. Информация о последствиях уточняется.
Ранее серия взрывов прогремела в Таганроге. Горожане заявили, что видели пожар на одной из улиц.
