В Липецкой области из-за падения дрона на сельхозпредприятие погиб человек
В Липецкой области из-за падения вражеского беспилотника на сельхозпредприятие погиб один мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.
К тому же в результате происшествия пострадал еще один человек. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв», — передает Артамонов в своем telegram-канале.
Губернатор выразил свои соболезнования близким погибшего. Также он отметил, что сейчас глава Хлевенского района находится на месте происшествия. По факту инцидента были задействованы все оперативные службы.