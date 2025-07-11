В Липецкой области из-за падения дрона на сельхозпредприятие погиб человек

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Липецкой области из-за падения вражеского беспилотника на сельхозпредприятие погиб один мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.



К тому же в результате происшествия пострадал еще один человек. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв», — передает Артамонов в своем telegram-канале.

Губернатор выразил свои соболезнования близким погибшего. Также он отметил, что сейчас глава Хлевенского района находится на месте происшествия. По факту инцидента были задействованы все оперативные службы.
Иван Мусатов

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