В Липецкой области из-за падения дрона на сельхозпредприятие погиб человек

11 июля 2025, 05:36

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Липецкой области из-за падения вражеского беспилотника на сельхозпредприятие погиб один мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.





К тому же в результате происшествия пострадал еще один человек. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.





«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв», — передает Артамонов в своем telegram-канале.