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Россия имеет три приоритетные задачи в зоне спецоперации в наступившем 2025 году, предположил в беседе с «Лентой.ру» аналитик Анатолий Матвийчук. Эксперт пояснил, что все они связаны местом, временем, и единым замыслом.
«Это освобождение наших конституционных территорий в четырех регионах — Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская область и Херсонская область. Вторая — завершение разгрома группировки на курском направлении. И третья задача — это улучшение оперативно-тактической ситуации на фронте с точки зрения локализации противника в районе Черного моря, Одессы, Николаева и выход на Харьков», — сказал собеседник.ЛДНР, Запорожская и Херсонская области стали российскими регионами в результате референдума в сентябре 2022 года. В августе 2024 года украинская сторона напала на Курскую область. Перед этим стало известно, какую возможность в плане спецоперации на Украине имеет президент России Владимир Путин.
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Никита Кротов