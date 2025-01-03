В офисе Зеленского оценили шансы НАТО победить Россию

Осколки шифера в ножевом бою с украинским боевиком в Донбассе использовал российский штурмовик Андрей Григорьев. Он рассказал журналистам RT, что противник, превосходивший его в физическом плане, нанес ему ранение. При этом якут поборол врага и ударил в шейную область.