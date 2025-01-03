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У альянса НАТО «нет ни одного шанса» одержать победу в возможной войне с Россией без помощи Украины, заявил «Стране.ua» советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации <...>, у НАТО нет ни одного шанса», — прокомментировал Подоляк.
По его мнению, «единственная возможность победить Россию — победить ее за счет Украины».
На Западе не раз заявляли, что Вашингтон использует Украину, чтобы нанести стратегическое поражение российской стороне. Кроме того, не единожды высказывалось мнение, что заокеанских хозяев Зеленского интересуют лишь украинские ресурсы. Недавно этому появилось подтверждение. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов