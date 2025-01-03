Беженец из Часова Яра в ДНР рассказал о наемниках из Польши в городе

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Наемники из Польши остаются в промышленном районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местного жителя Валерия Дороша.
«Говорят помогите нам выйти, выбраться, пишут точнее, пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке», — пояснил собеседник агентства.Перед этим Дорош рассказывал, что наемники из Польши мародерили в Часовом Яре. По его словам, местные задавали им вопросы, однако те говорили на польском языке.
Ранее эксперт назвал приоритетные российские задачи в зоне СВО.
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Никита Кротов