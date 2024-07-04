В США заявили о военном перевороте на Украине

Фото: IStock/reflection_art
Украинский нацбатальон «Азов»* фактически совершил на Украине переворот. Об этом заявила американская журналистка Ким Иверсен, пишет РИА Новости.
Она отметила, что Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрия Содоля после критики со стороны начальника штаба «Азова»*. По ее словам, это говорит о полном переходе власти в руки националистов.
Журналистка рассказала, что боевики угрожают украинскому лидеру и не позволяют ему завершить боевые действия. Если конфликт прекратиться, они потеряют власть, заключила Ким Иверсен.
Верховный суд России в 2022 году удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал украинский националистический батальон «Азов»* террористической организацией.
Ранее сообщалось, что США поддерживали запрещенный в РФ украинский нацбатальон «Азов»* еще в прошлом году. Речь идет о постах в социальных сетях, на одном из которых командующий «Азовом»* показывает сертификат от декабря прошлого года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Журналистка рассказала, что боевики угрожают украинскому лидеру и не позволяют ему завершить боевые действия. Если конфликт прекратиться, они потеряют власть, заключила Ким Иверсен.
Верховный суд России в 2022 году удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал украинский националистический батальон «Азов»* террористической организацией.
Ранее сообщалось, что США поддерживали запрещенный в РФ украинский нацбатальон «Азов»* еще в прошлом году. Речь идет о постах в социальных сетях, на одном из которых командующий «Азовом»* показывает сертификат от декабря прошлого года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Бегут под звуки очередей и взрывов: «Азов»* снял на видео дорогу к окопам
США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*
Командование ВСУ перебросило части батальона «Азов»* под Работино
* Запрещенная в России террористическая организация.
Дарья Осипова