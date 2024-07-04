Черничук: при ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС

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Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что 9 работников станции пострадали от удара беспилотников в Энергодаре. Об этом информирует РИА Новости.
В среду боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Большая часть Энергодара осталась без воды и света. Сообщалось, что пострадало 8 сотрудников предприятия.
В беседе с журналистами Юрий Черничук сказал, что в результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции. По его словам, восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В США заявили о военном перевороте на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В беседе с журналистами Юрий Черничук сказал, что в результате удара дронов пострадало девять работников Запорожской станции. По его словам, восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В США заявили о военном перевороте на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова