Армия России освободила поселок Ковшаровка в Харьковской области
Российская армия освободила поселок Ковшаровка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
В ведомстве отметили, что операцию провели военнослужащие группировки войск «Запад». Населенный пункт перешел под контроль РФ в результате решительных действий подразделений.
Ранее сообщалось, что противник потерял порядка 1275 военнослужащих в зоне СВО за сутки. Большинство из них ликвидировали в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
