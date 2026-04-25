На Украине мужчина в форме начал беспорядочную стрельбу

В Буче мужчина в форме начал беспорядочную стрельбу
В городе Буча Киевской области неизвестный устроил хаотичную стрельбу. Об этом пишут украинские СМИ.
По данным издания, злоумышленник подъехал к месту происшествия на автомобиле, вышел из него, достал оружие и открыл огонь. После этого он забежал в аптеку и магазин.
Очевидцы предполагают, что стрелок может быть военнослужащим, так как на нем была одежда, похожая на военную форму. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Мотивы его действий пока не установили.
