Армия России освободила село Песчаное в ДНР

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Армия России полностью освободила село Песчаное в ДНР от присутствия украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Песчаное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что российские силы поразили силы ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Воздвиженки и других районах ДНР.
Потери противника на данном направлении за минувшие сутки составили порядка 615 человек. Кроме того, российские бойцы ликвидировали технику ВСУ, в том числе западного производства.
Читайте также:
Пушилин: литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль РФ
Ловушка для ВСУ в Судже, бои в Курской области, окружение противника под Угледаром: последние новости СВО
Бойцы ВС РФ выбили противника из села Нескучного на Запорожском направлении
Элина Позднякова