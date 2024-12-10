Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Временно оккупированный боевиками ВСУ Херсон является мертвым городом, а его улицы — безлюдны. Об этом РИА Новости рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. По словам чиновника, украинские пропагандисты не освещают реальное положение дел.
«Знаете, вот больно просто за Херсон. Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей», — прокомментировал Сальдо.Перед этим Владимир Сальдо рассказывал, к чему готовят Херсон боевики ВСУ.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в сентябре 2022 года вместе с Донецкой и Луганской народными республиками и Запорожской областью. Киев не признает итоги проведенного тогда референдума и продолжает обстрелы.
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