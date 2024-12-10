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Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне «Востока»

Минобороны: боевики ВСУ потеряли за сутки в зоне «Востока» до 160 человек
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 160 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Об этом доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник лишился четырех самоходок, а также бронемашины HMMWV.
«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника», — добавили в МО РФ.
Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Новоивановку под Курском. На момент выхода материала официального подтверждения от МО РФ нет.



Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область.

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#всу
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#новости
#минобороны рф
Сальдо высказался о Херсоне
Сальдо заявил, что Херсон является мертвым городом с безлюдными улицами
10 декабря 2024, 14:21

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Временно оккупированный боевиками ВСУ Херсон является мертвым городом, а его улицы — безлюдны. Об этом РИА Новости рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. По словам чиновника, украинские пропагандисты не освещают реальное положение дел.
«Знаете, вот больно просто за Херсон. Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей», — прокомментировал Сальдо.
Перед этим Владимир Сальдо рассказывал, к чему готовят Херсон боевики ВСУ.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в сентябре 2022 года вместе с Донецкой и Луганской народными республиками и Запорожской областью. Киев не признает итоги проведенного тогда референдума и продолжает обстрелы.

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Появилась информация о подполковнике ВСУ Кравченко, который отвечал за вторжение на Курск

Доброволец раскрыл подробности разоружения боевиков ВСУ страйкбольным оружием

Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне «Востока»
#мир
#россия
#херсонская область
#новости
#война
#сво
#украина
#конфликт
#владимир сальдо
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Появилась информация о подполковнике ВСУ Кравченко, который отвечал за вторжение на Курск
Поддубный: Убит отвечавший за вторжение на Курск подполковник ВСУ Кравченко
10 декабря 2024, 13:52

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Убит отвечавший за вторжение на Курск подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Евгений Поддубный.
Подробности об обстоятельствах гибели подполковника пока не раскрываются.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

Ранее стало известно, что российские военные освободили еще один населенный пункт, а также успешно отразили восемь контратак со стороны боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#военные
#конфликт
#сво
#всу
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Доброволец раскрыл подробности разоружения боевиков ВСУ страйкбольным оружием
Доброволец: ополченцы ДНР в 2014 году разоружили ВСУ страйкбольным оружием
10 декабря 2024, 13:52

Фото: istockphoto/amixstudio

При помощи страйкбольного оружия ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) разоружили боевиков ВСУ в 2014 году. Об этом рассказал WarGonzo доброволец, чей позывной Сеня.
«Оружия на всех не хватало. Чтобы для них [солдат ВСУ] это выглядело внушительно, мы взяли [страйкбольные ружья]. (...) Когда вышел [украинский] офицер, он перепуганный сказал: «Я не пойму, где вы все это оружие взяли», — пояснил экс-военнослужащий в беседе с автором WarGonzo военкором Семеном Пеговым.
По словам добровольца, у разоруженного противника насчитывалось примерно 280 единиц живой силы.

Перед этим в Минобороны РФ назвали суточные потери боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
#оружие
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Российские военные освободили еще один населенный пункт
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР
10 декабря 2024, 13:33

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Вооруженные силы России смогли установить контроль над населённым пунктом Желтое в ДНР. Это стало возможным благодаря действиям подразделений группировки войск «‎Центр». Об этом информирует Минобороны РФ.
Кроме того, сообщается, что российским бойцам удалось нанести ущерб живой силе и военной технике пяти бригадам и одному штурмовому батальону ВСУ в окрестностях пяти населённых пунктов в ДНР. В результате российские войска успешно отразили восемь контратак со стороны боевиков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#операция
#владимир путин
#президент
#днр
#сво
#всу
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В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция
Песков заявил, что СВО закончится, когда будут достигнуты поставленные цели
10 декабря 2024, 13:23

Фото: iStock/IherPhoto

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО на Украине завершится, когда будут реализованы все задачи, установленные президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что основная часть обращений граждан с вопросами к президенту России на прямой линии «‎Итоги года с Владимиром Путиным» поступает от женщин.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Россия практически достигла целей своей специальной операции. Он также заявил, что украинская армия находится на грани распада.

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#президент
#сво
#всу
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ВС РФ освободили от ВСУ село в российском регионе
ВС РФ контролируют Новоивановку в Курской области
10 декабря 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российские военные освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Новоивановка на курском направлении. Об этом проинформировал близкий к бойцам «Севера» Telegram-канал «Северный ветер». На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.
По утверждению авторов поста, украинские неонацисты потеряли более 1200 единиц живой силы. Также обозреватели привели данные, что военнослужащие группировки ВС РФ «Север» за три дня уничтожили два важных оборонных узла ВСУ. В частности, в Плехово и Новоивановке.

Украина напала на Курскую область в начале августа. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, это был отвлекающий маневр для армии России, но его план не сработал.

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#украина
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#конфликт
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#всу
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#новости
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Над российским регионом сбили ракету ВСУ
Над Курской областью сбили ракету ВСУ
10 декабря 2024, 11:50

Фото: istockphoto/N-sky

Над территорией Курской области сбили ракету боевиков ВСУ, проинформировало региональное правительство в Telegram-канале.
«Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — сказано в публикации.
Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал в приграничье Курской области. Атаку отбили сотрудники Росгвардии, бойцы ВС РФ и пограничники. Бои в российском регионе продолжаются и сегодня.

Эксперты подчеркнули, что киевский режим своими действиями лишь усилил продвижение ВС РФ в Донбассе. В Кремле отмечали, что спецоперация закончится, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

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#мир
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#украина
#война
#сво
#курская область
#конфликт
#новости
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На Западе раскрыли значение «Орешника»
Профессор Малинен: «Орешник» оставил НАТО мало вариантов на Украине
10 декабря 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российская ракета «Орешник» оставила альянсу НАТО мало вариантов в украинском конфликте, считает финский профессор Туомас Малинен в социальных сетях.
«С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине», — сказано в посте.
Эксперт привел цитату из материала National Interest. Согласно ей, появление «Орешника» в боевых действиях говорит, о том, что на Западе никто не в безопасности.

Ракету «Орешник» применили 21 ноября после ударов со стороны ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. Президент России Владимир Путин отмечал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#оружие
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Украина в пятый раз попыталась атаковать полигон, откуда был запущен «Орешник»
ВСУ в пятый раз попытались атаковать Капустин Яр, откуда был запущен «Орешник»
10 декабря 2024, 11:17

Фото: iStock/NatureNow

Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова попытались атаковать БПЛА полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена ракета «Орешник».
Как пишет Telegram-канал SHOT, в отношении пока не установленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) возбуждено уголовное дело о теракте группой лиц по предварительному сговору.

Очередной дрон был сбит накануне, около 5 утра. ПВО сработала без нареканий. По данным SHOT, это уже пятый беспилотник, сбитый в этом районе после удара ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.



Для атаки ВСУ использовали дроны PD-2 и UJ-22 Airborne. PD-2 имеет дальность полёта до 1300 км, UJ-22 Airborne — до 800 км. Запустили их, предположительно, из Днепропетровской области, расстояние до Капустина Яра составляет примерно 700 км.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе пресечена атака БПЛА на военный аэродром.

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#орешник
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