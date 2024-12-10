Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне «Востока»

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До 160 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Об этом доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник лишился четырех самоходок, а также бронемашины HMMWV.
«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника», — добавили в МО РФ.Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Новоивановку под Курском. На момент выхода материала официального подтверждения от МО РФ нет.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область.
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Никита Кротов