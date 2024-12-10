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Вооруженные силы России смогли установить контроль над населённым пунктом Желтое в ДНР. Это стало возможным благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр». Об этом информирует Минобороны РФ.
Кроме того, сообщается, что российским бойцам удалось нанести ущерб живой силе и военной технике пяти бригадам и одному штурмовому батальону ВСУ в окрестностях пяти населённых пунктов в ДНР. В результате российские войска успешно отразили восемь контратак со стороны боевиков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова