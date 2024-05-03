Армия России уничтожает опорные пункты ВСУ по всей линии боевого столкновения

Фото: МИнобороны РФ
Армия России взламывает систему опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения, противник пытается закрепиться, но вынужден бежать под натиском российских военных. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать», - заявил Шойгу.Он также отметил, что потери украинской армии за текущий год превысили 111 тысяч человек. По его словам, ВСУ ежесуточно теряли в апреле 2024 года до одной тысячи бойцов. Более 21 тысячи единиц вооружения и военной техники также были уничтожены. Кроме того, с начала 2024 года ВС РФ сумели взять под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.
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Элина Позднякова