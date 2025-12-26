Армия России заняла еще один населенный пункт в Запорожской области
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
Речь идет о селе Косовцево в Новониколаевском районе. По данным из открытых источников, рядом с ним проходит железная дорога.
Установить контроль над населенным пунктом удалось благодаря усилиям бойцов группировки войск «Восток». За минувшую неделю они выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов — Андреевки и Заречного в Днепропетровской и Запорожской областях соответственно.
Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск освободили село Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике.
