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Командование Вооруженных сил Украины постоянно проявляет дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха. Об этом рассказал финский наемник Ральф Сирен, пишет РИА Новости.
По его словам, в течение 5 месяцев он не один раз чувствовал разочарование. Наемник рассказал, как после российского удара его перебросили на новую военную базу. Там его встретили расставленные палатки в поле. Украинские военные в ответ на его возмущение сказали, что на базе хорошая противовоздушная оборона.
По словам Сирина, среди украинских командиров царит полный дилетантизм. Плохой организацией отличаются не только украинские части, но и подразделения из иностранцев.
Ранее сообщалось, что украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Произошло это из-за того, что военные ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось подразделение командира. Бойцы нацбата «Кракен» должны были прикрывать боевиков ВСУ, но вышли из боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Сирина, среди украинских командиров царит полный дилетантизм. Плохой организацией отличаются не только украинские части, но и подразделения из иностранцев.
Ранее сообщалось, что украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Произошло это из-за того, что военные ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось подразделение командира. Бойцы нацбата «Кракен» должны были прикрывать боевиков ВСУ, но вышли из боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова