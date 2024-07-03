Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере

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Командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, который сдался в плен, рассказал, что военные Вооруженных сил Украины в Часовом Яре раздавили сослуживца на бронированном гусеничном транспортере. Об этом информирует РИА Новости.
Произошло это из-за того, что военные ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось подразделение командира. Бойцы нацбата «Кракен» должны были прикрывать боевиков ВСУ, но вышли из боя. Гриднев запросил подкрепление, однако российские военные ликвидировали группу солдат Вооруженных сил Украины на подходе, после чего была вызвана эвакуационная машина.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Все так быстро произошло, после этого «мотолыга» рванула, сначала задом, начала разворачиваться. Я не видел, но, говорят, парень хотел оббежать ее. И просто его «мотолыгой» переехали», — рассказал военнопленный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова