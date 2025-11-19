Ассоциация ветеранов СВО организовала в Химках 150 патриотических мероприятий

19 ноября 2025, 21:56

оригинал Фото: пресс-служба Администрации г.о. Химки

В Химках с марта работает отделение Ассоциации ветеранов СВО. За девять месяцев его участники провели 150 патриотических мероприятий, включая программу «Успех V единстве поколений» и встречи «Диалог с героями».