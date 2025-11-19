Ассоциация ветеранов СВО организовала в Химках 150 патриотических мероприятий
В Химках с марта работает отделение Ассоциации ветеранов СВО. За девять месяцев его участники провели 150 патриотических мероприятий, включая программу «Успех V единстве поколений» и встречи «Диалог с героями».
Главная цель Ассоциации — всесторонне поддерживать бойцов. Сейчас в отделении состоят 49 человек. Весной администрация города и Ассоциация подписали соглашение о сотрудничестве.
Они договорились развивать поддержку участников СВО, включая медицинскую и психологическую помощь, трудоустройство и помощь их семьям. Отделение уже помогло найти работу 10 ветеранам, 12 человек трудоустроились в сферу образования. Крупные предприятия Химок поддерживают Ассоциацию.
Организация сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и другими компаниями. Совместно они отправили на передовую более 600 тонн гуманитарных грузов. Для связи с отделением можно позвонить по номеру +7-989-047-63-63.
Читайте также: