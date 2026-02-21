Достижения.рф

Атака БПЛА ВСУ повредила четыре российские многоэтажки

Четыре многоэтажки пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Четыре многоэтажных дома на юге Волгограда повредило в результате атаки беспилотника. Выбило оконные блоки, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его цитирует телеграм-канал региональной администрации.



По данным чиновников области, повреждения зафиксировали по адресам: ул. Танеева, 6, ул. Панферова, 14, ул. Саушинская, 7, ул. 2-я Штурманская, 9а. Глава региона поручил привести в готовность пункт временного размещения.

Также, как отметил Бочаров, обломки упали на одну из производственных площадок. При этом повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры не выявили.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских БПЛА над регионами России. Один из них — над Волгоградской областью.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0