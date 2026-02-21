Атака БПЛА ВСУ повредила четыре российские многоэтажки

21 февраля 2026, 11:56

Четыре многоэтажки пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Четыре многоэтажных дома на юге Волгограда повредило в результате атаки беспилотника. Выбило оконные блоки, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его цитирует телеграм-канал региональной администрации.