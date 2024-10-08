Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Фото: istockphoto/sommersby
Силы ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным море. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны России.
Четырнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, заявил, что украинские ученые провели научное исследование с целью разработки соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Под Курском польские наемники расстреляли толпу безоружных людей
Рядом с ЗАЭС сбили украинский БПЛА
В российском селе при атаке дрона ВСУ пострадали люди
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, заявил, что украинские ученые провели научное исследование с целью разработки соединений для устранения последствий применения отравляющих веществ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Под Курском польские наемники расстреляли толпу безоружных людей
Рядом с ЗАЭС сбили украинский БПЛА
В российском селе при атаке дрона ВСУ пострадали люди
Дарья Осипова