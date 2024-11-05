На Западе предрекли масштабное отступление ВСУ в ДНР

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Украинская армия может оказаться в российском котле в городе Курахово в ДНР. Так считает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Он полагает, что спастись от этого ВСУ смогут только путем масштабного отступления.
По его словам, армия России активно продвигается с юга в сторону Константинополя со скоростью два километра в сутки и уже освободила Максимовку. Украинский военный паблик Deep State также подтверждает, что в поселке не осталось военных ВСУ.
При этом с северо-восточной стороны российские бойцы еще на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает ВСУ большим окружением.
Ранее стало известно, что войска ВС РФ окружают город Курахово в ДНР с трех сторон.
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При этом с северо-восточной стороны российские бойцы еще на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает ВСУ большим окружением.
«Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка», — пишет Рёпке.
Ранее стало известно, что войска ВС РФ окружают город Курахово в ДНР с трех сторон.
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Элина Позднякова