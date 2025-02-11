SHOT: Жители Энгельса сообщили о работе ПВО и взрывах у аэродрома

Фото: iStock/Dragon Claws
Жители Энгельса в Саратовской области сообщили о срабатывании системы ПВО и взрывах в небе над городом. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошёл около четырёх часов утра в районе аэродрома.
Очевидцы услышали звуки, похожие на автоматные очереди, а также сработавшую сирену, которая разбудила многих жителей.
Предварительно сообщается об уничтожении нескольких воздушных целей, информации о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин предупреждал о возможных атаках беспилотников.
Ранее «Радио 1» передавало, что США приостановили план по Украине для консультаций с Европой.
Также сообщалось, что в ночь с 10 на 11 ферваля в аэропорту Скоттсдейл в Аризоне (США) произошла авиакатастрофа с жертвами. Частный бизнес-джет Learjet 35A при посадке выкатился за пределы взлётной полосы и врезался в другой самолёт бизнес-класса Gulfstream 200.
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Предварительно сообщается об уничтожении нескольких воздушных целей, информации о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин предупреждал о возможных атаках беспилотников.
Ранее «Радио 1» передавало, что США приостановили план по Украине для консультаций с Европой.
Также сообщалось, что в ночь с 10 на 11 ферваля в аэропорту Скоттсдейл в Аризоне (США) произошла авиакатастрофа с жертвами. Частный бизнес-джет Learjet 35A при посадке выкатился за пределы взлётной полосы и врезался в другой самолёт бизнес-класса Gulfstream 200.
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Мария Моисеева