По мере освобождения территорий на Украине, Россия заявляет о растущем количестве свидетельств, указывающих на практики черной трансплантологии на подконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в интервью РИА Новости.