Атака ВСУ не помешала белгородским музыкантам продолжить выступление

28 сентября 2025, 23:37

Гладков показал кадры выступления в Белгородской филармонии во время атаки ВСУ

Фото: istockphoto / zudin

Музыканты Белгородской филармонии продолжили свое выступление, несмотря на обстрел города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале рассказал глава области Вячеслав Гладков.





28 сентября Белгород несколько раз был атакован противником. Несколько человек пострадали, зафиксированы повреждения домов и инфраструктурных объектов. Частично отключался свет, наблюдаются перебои с водоснабжением.



Как раз в этот день было запланировано выступление Белгородской филармонии. Музыканты не стали его переносить и отыграли свой концерт от начала до конца, несмотря на проблемы с подачей электроэнергии.





«Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов. Музыка продолжила звучать даже после отключения света в филармонии…», — написал губернатор.