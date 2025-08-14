Атаковавший дом в Ростове дрон ВСУ нес на себе до 20 кг взрывчатого вещества
Атаковавший многоэтажку в Ростове-на-Дону беспилотник нес нести на себе до 20 килограмм взрывчатого вещества. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Для удара украинская армия использовала дрон «Аэропракт» — «Летучая лисица». Всю мощь от взрыва принял парапет крыши.
В результате происшествия в больницу был госпитализирован один пострадавший. Других раненых после осмотра медиков отпустили. Из жилого дома эвакуировали 54 человека. При атаке были повреждены и другие многоэтажки.
На данный момент известно о минимум пяти пострадавших, которые получили травмы при ударе беспилотника в дом. Очевидцы сняли видео с последствиями происшествия.
