Авдеевка разминирована на 50 процентов, заявили российские саперы

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Саперы Вооруженных сил России (ВС РФ) разминировали к конку апреля около половины территории Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), передают «Известия».
«Авдеевка очищена от взрывоопасных предметов на 50 процентов территории. То есть работы еще много, но потихонечку», – заявил военнослужащий с позывным Панда.
Отмечается, что сначала саперы должны разминировать пути передвижения, затем – приступить к нейтрализации взрывоопасных предметов в частным жилых районах.
Ранее о желании заминировать территорию вдоль границы с Россией заявили Польша и Литва.
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Александр Климов