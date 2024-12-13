Генсек НАТО сообщил о миллионных потерях в конфликте на Украине

Фото: iStock/reflection_art
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Брюсселе сообщил, что число погибших и раненых в ходе конфликта на Украине превысило миллион человек.
По его словам, боевые действия ежедневно приводят к новым жертвам и разрушениям, а еженедельно пострадавших становится более десяти тысяч.
Рютте подчеркнул, что текущая ситуация на Украине продолжает ухудшаться, усиливая гуманитарный кризис и обостряя напряженность в регионе. Конфликт, по мнению генсека, требует немедленного международного внимания.
Ранее стало известно, что в России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества. При этом сообщается о неготовности Зеленского участвовать в мирных переговорах по модели премьер-министра Виктора Орбана.
Читайте также:
Подмосковным участникам СВО будут давать выплату в 500 тыс. рублей. вместо земли
Военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село
Ночью системы ПВО в Ростовской области ликвидировали девять украинских БПЛА
Рютте подчеркнул, что текущая ситуация на Украине продолжает ухудшаться, усиливая гуманитарный кризис и обостряя напряженность в регионе. Конфликт, по мнению генсека, требует немедленного международного внимания.
Ранее стало известно, что в России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества. При этом сообщается о неготовности Зеленского участвовать в мирных переговорах по модели премьер-министра Виктора Орбана.
Читайте также:
Подмосковным участникам СВО будут давать выплату в 500 тыс. рублей. вместо земли
Военкор подтвердил участие спецназа КНДР в бою за российское село
Ночью системы ПВО в Ростовской области ликвидировали девять украинских БПЛА
Мария Моисеева