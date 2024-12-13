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Генсек НАТО сообщил о миллионных потерях в конфликте на Украине

Рютте: число погибших и раненых на Украине за время СВО превысило миллион
Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Брюсселе сообщил, что число погибших и раненых в ходе конфликта на Украине превысило миллион человек.
По его словам, боевые действия ежедневно приводят к новым жертвам и разрушениям, а еженедельно пострадавших становится более десяти тысяч.

Рютте подчеркнул, что текущая ситуация на Украине продолжает ухудшаться, усиливая гуманитарный кризис и обостряя напряженность в регионе. Конфликт, по мнению генсека, требует немедленного международного внимания.



Ранее стало известно, что в России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества. При этом сообщается о неготовности Зеленского участвовать в мирных переговорах по модели премьер-министра Виктора Орбана.

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Авиация РФ разрушила ключевую переправу ВСУ в районе Великой Новоселки
Рогов: авиация РФ уничтожила переправу ВСУ через реку Мокрые Ялы
13 декабря 2024, 06:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы, которую Вооруженные силы Украины использовали для переброски подкреплений в районе населенных пунктов Новый Комар и Раздольное. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Уничтоженная переправа находилась к северу от Великой Новоселки и играла ключевую роль в попытках ВСУ контратаковать российские силы. Подразделения Украины использовали её для усиления своих позиций и атак на российские подразделения в данных населённых пунктах.

Ранее, 6 декабря, Рогов сообщил, что ВСУ продолжают попытки выбить российские войска из этих районов, однако российская авиация активно препятствует их действиям.

Утром 13 декабря стало известно, что группировка «Центр» прорвала оборону ВСУ с помощью самоходного миномета.

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Ночью системы ПВО в Ростовской области ликвидировали девять украинских БПЛА
13 декабря 2024, 06:17

Фото: iStock/Diy1

Ночью в Ростовской области системы ПВО уничтожили девять беспилотников противника, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Атаки произошли в Новошахтинске, а также в Зерноградском, Мясниковском и Неклиновском районах.

По данным оперативных служб, в результате происшествий разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность региона.

Ранее «Радио 1» сообщало, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.

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​В США ​возмутились попытками Зеленского отдалить мирные переговоры
Дэвис: затягивание переговоров Зеленским не повлияет на конечный результат
13 декабря 2024, 06:04

Фото: iStock/sb2010

Отказ Владимира Зеленского от немедленных мирных переговоров не способствует улучшению позиций Киева, считает подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.
«Каждый день, что он упорствует в таких вещих, гибнет все больше его соотечественников», — указал Дэвис.
Возмущение решениями Зеленского он высказал в эфире своего YouTube-канала, комментируя реакцию Киева на призыв Дональда Трампа прекратить огонь.

затягивание переговоров Зеленским не изменит их конечный результат

Ранее избранный президент США предложил срочные меры для завершения конфликта, однако Зеленский заявил, что войну нельзя завершить простым подписанием документа. По мнению Дэвиса, такая позиция Киева лишь усугубляет ситуацию и не приносит желаемого результата.

«Если он позвонит Трампу через 10 минут (...) и начнет переговоры прямо сейчас, то это приведет к тому же конечному результату, что и (...) ожидание до 20 января», — заключил подполковник армии в отставке.
Ранее глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Киева к переговорам с Россией.

Одновременно с этим на Западе высказали мнение, что нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня не просто так. Причина в том, что глава киевского режима хочет заработать ещё немного денег на продолжении конфликта.

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Группировка «Центр» прорвала оборону ВСУ с помощью самоходного миномета
Миномет «Тюльпан» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
13 декабря 2024, 05:46

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

На Красноармейском направлении спецоперации расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Центр» уничтожил железобетонный опорный пункт ВСУ. В Минобороны РФ, уточнили, что укрепление препятствовало продвижению российских штурмовых подразделений.
Цель, скрытую в лесополосе, обнаружили операторы беспилотников, а разведка передала координаты артиллеристам. Менее чем через десять минут был выполнен первый выстрел, передает РИА Новости. Срельба велась с открытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дистанции свыше 15 километров.

Уничтожение укрепления позволило штурмовым отрядам продолжить наступление и продвинуться вглубь обороны противника, сообщили в Минобороны.

Ранее украинец Сова рассказал о принуждении в ВСУ к самоубийству вместо плена.

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ТСН: взрывы прогремели в Одесской области
13 декабря 2024, 05:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Одесской области зафиксированы взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
Детали происшествия пока не уточняются.

«Одесская область — взрывы», — говорится в сообщении.
Информация появилась на фоне общей напряжённости в регионе. Также ранее ночью сообщалось, что взрывы произошли в Буче Киевской области.

Ситуация остаётся под наблюдением, а власти пока не предоставили дополнительных данных о возможных повреждениях или пострадавших.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Запорожской области, в районе села Работино, украинские боевики оставили тела своих погибших сослуживцев на позициях.

Также стало известно, что в РФ участникам СВО хотят списать кредитные долги за вклад в защиту страны.

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Участникам СВО хотят списать кредитные долги за вклад в защиту страны
В Госдуме предложили ЦБ аннулировать все негативные кредитные истории бойцам СВО
13 декабря 2024, 05:06

Фото: iStock/zim286

Депутат Госдумы Яна Лантратова, представляющая фракцию «Справедливая Россия — За правду», обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением аннулировать негативные кредитные истории граждан, которые заключат контракт с ВС РФ для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.
«Предлагаю установить, что запись и иные данные кредитной истории участника СВО при наличии его заявления аннулируются в случае заключения им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции», — следует из документа.
Лантратова указала, что участники СВО часто сталкиваются с отказами банков в кредитовании из-за старых просрочек. Это, по её словам, лишает бойцов возможности воспользоваться государственной поддержкой, несмотря на их вклад в защиту страны.

Депутат считает, что аннулирование плохой кредитной истории поможет улучшить финансовое положение военнослужащих и их семей. Это также облегчит их возвращение к мирной жизни.

Мера предложена с целью позволить участникам СВО начать с чистого листа и избавиться от последствий прошлых долгов.

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#солдаты
#центробанк
#кредиты
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«Все оставлены там, где лежали»: ВСУ бросили в Работино тела погибших сослуживцев
РИА Новости: ВСУ оставили тела погибших солдат в районе Работино
13 декабря 2024, 04:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Запорожской области, в районе села Работино, украинские боевики оставили тела своих погибших сослуживцев на позициях.
РИА Новости сообщает подробности ситуации со ссылкой на разведчика с позывным «Белый» из группировки войск «Днепр». После того как силы РФ выбили противника из окопов, при осмотре местности были обнаружены многочисленные тела, оставленные без эвакуации.

«Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали. Противник ушел и оставил своих погибших. Не считали их. Но много», — рассказал «Белый».
Работино, расположенное на ореховском направлении, ранее считалось одним из главных пунктов контрнаступления ВСУ. Для его захвата Киев задействовал бригады стратегического резерва, прошедшие западную подготовку. Однако в мае 2023 года российские войска завершили освобождение села, которое стало одной из ключевых позиций на линии фронта.

10 декабря «Радио 1» передавало, что в Запорожской области хотят отстроить село Работино заново.

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ФБР угрожает Зеленскому: депутат Рады раскрыл детали сигнала Зеленскому
Дубинский: будущий глава ФБР Пател подал Зеленскому сигнал о переговорах
13 декабря 2024, 04:10

Фото: iStock/Ceri Breeze

Кандидат на пост директора ФБР, выдвинутый избранным президентом США, Кэш Пател дал сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости начать переговоры. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Пател намерен инициировать расследование против Зеленского.
По мнению Дубинского, это был своего рода ультиматум: Зеленскому предложили начать переговоры, иначе его может ждать серьёзное давление со стороны ФБР.

Ранее Пател сообщал, что хочет начать расследование с целью узнать, на что Киев израсходовал десятки миллиардов долларов налогоплательщиков США, которые ему выделили в качестве помощи от Вашингтона.

«Этим предложением Зеленскому предлагали подать знак, что он услышал и согласен. Однако наш «Громыко» снова сказал нет», — заявил Дубинский.
Депутат связал сигнал Патела с призывом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к рождественскому перемирию между Россией и Украиной, назвав это частью общего послания.

Но украинская сторона вновь отказалась от предложенного пути.

Ранее «Радио 1» передавало, что США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.

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#депутат
#переговоры
#украина
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Белгородский район атакован беспилотниками, есть раненый
13 декабря 2024, 01:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Белгородский район подвергся атаке вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела пострадал один мирный житель.
Мужчину с осколочными ранениями головы и рук в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу, откуда он был перевезён в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Также в районе посёлка Октябрьский атака украинского FPV-дрона привела к повреждению здания коммерческого объекта. Ещё один БПЛА был сбит системой ПВО над посёлком Разумное.

Оперативные службы планируют осмотреть места происшествий в светлое время суток.

Ранее сообщалось, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.

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#беспилотник
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#Вячеслав Гладков
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#рф
#пво
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