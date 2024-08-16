В Германии рассказали о продвижении российской армии в Донбассе

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ВС России ежедневно продвигаются вперед в Донбассе. Об этом сообщил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале вооруженных сил ФРГ.
Немецкий военный отметил, что на линии боевого соприкосновения сложилась критическая ситуация для украинской армии. Фройдинг добавил, что взятие под контроль Часова Яра российскими войсками даст Москве существенные преимущества на поле боя.
Ранее сообщалось, что в Курской области российский боец на ВАЗе сжег заглохшую украинскую БМП-1 канистрой с бензином. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что в Курской области российский боец на ВАЗе сжег заглохшую украинскую БМП-1 канистрой с бензином. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова