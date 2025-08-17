Не менее шести взрывов и звуки БПЛА ночью в Воронежской области

17 августа 2025, 01:53

Жители Воронежской области слышали взрывы и беспилотники ночью над Россошью

Фото: Минобороны РФ

Жители Воронежской области ночью сообщили о минимум шести взрывах и звуках беспилотников, над Россошью также фиксировали работу ПВО.