Не менее шести взрывов и звуки БПЛА ночью в Воронежской области
Жители Воронежской области ночью сообщили о минимум шести взрывах и звуках беспилотников, над Россошью также фиксировали работу ПВО.
Минимум шесть взрывов в ночь на текущие сутки услышали жители Воронежской области, сообщают местые власти. Над Россошью люди также фиксировали звуки беспилотников и работу ПВО.
Первое появление дронов зафиксировали около 00:30 в небе над Борисоглебском. Местные жители наблюдали низколетящие БПЛА и слышали их жужжание. К 00:40 в районе прогремели не меньше трёх хлопков.
Начиная с часа ночи похожие звуки отмечали и в Воронеже. На окраинах города слышали не менее трёх взрывов. Жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны в городе.
