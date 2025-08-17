Достижения.рф

Не менее шести взрывов и звуки БПЛА ночью в Воронежской области

Жители Воронежской области слышали взрывы и беспилотники ночью над Россошью
Фото: Минобороны РФ

Жители Воронежской области ночью сообщили о минимум шести взрывах и звуках беспилотников, над Россошью также фиксировали работу ПВО.



Минимум шесть взрывов в ночь на текущие сутки услышали жители Воронежской области, сообщают местые власти. Над Россошью люди также фиксировали звуки беспилотников и работу ПВО.

Первое появление дронов зафиксировали около 00:30 в небе над Борисоглебском. Местные жители наблюдали низколетящие БПЛА и слышали их жужжание. К 00:40 в районе прогремели не меньше трёх хлопков.

Начиная с часа ночи похожие звуки отмечали и в Воронеже. На окраинах города слышали не менее трёх взрывов. Жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны в городе.

Елизавета Теодорович

