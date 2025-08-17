ПВО России сбила четыре украинских дрона над Россией
Российские системы ПВО за полчаса уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над приграничными регионами в ночь на 16 августа.
Согласно заявлению Минобороны РФ, перехват осуществлён с 22:20 до 22:50 мск:
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области».
Ведомство дополнительно сообщило о наблюдении воздушных целей над Брянской областью. На момент публикации информации об их уничтожении или повреждении не поступало.