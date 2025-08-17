Достижения.рф

МЧС обезвредило 9 мин у ж/д путей в Крыму

Фото: Istock/Ekaterina Utorova

Специалисты МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов вблизи железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова.



Спасатели МЧС обнаружили и обезвредили девять взрывоопасных предметов в Ленинском районе Крыма, неподалёку от Крымского моста. По информации ведомства, находки включали восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд.

Работу пиротехников осложняла непосредственная близость к железнодорожному полотну. Однако движение поездов решили не останавливать — специалисты выполнили обезвреживание в специально выделенный длительный промежуток времени в графике движения железнодорожного транспорта.

Ранее, в мае, водолазы МЧС проводили работы по очистке дна Гильзиной бухты в Севастополе от снарядов времен Великой Отечественной войны.

Елизавета Теодорович

