МЧС обезвредило 9 мин у ж/д путей в Крыму
Специалисты МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов вблизи железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова.
Спасатели МЧС обнаружили и обезвредили девять взрывоопасных предметов в Ленинском районе Крыма, неподалёку от Крымского моста. По информации ведомства, находки включали восемь противотанковых мин и один сапёрный заряд.
Работу пиротехников осложняла непосредственная близость к железнодорожному полотну. Однако движение поездов решили не останавливать — специалисты выполнили обезвреживание в специально выделенный длительный промежуток времени в графике движения железнодорожного транспорта.
Ранее, в мае, водолазы МЧС проводили работы по очистке дна Гильзиной бухты в Севастополе от снарядов времен Великой Отечественной войны.
