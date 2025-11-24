24 ноября 2025, 05:22

ТАСС: Две группы диверсантов ВСУ ошиблись и перестреляли друг друга под Купянском

Фото: iStock/KaninRoman

Две группы диверсантов Вооруженных сил Украины по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.





Напомним: 20 ноября 2025 года глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что Купянск освободили от сил противника.



Согласно материалу, диверсанты намеревались провести показательную установку украинских флагов для создания видимости контроля над частью города. Операция предусматривала уничтожение сил РФ на одном из участков для будущего прорыва обороны.





«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов», — объяснили в силовых структурах РФ.