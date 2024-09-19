«Показательная казнь»: «Азовцы»* убили офицера на Сватовско-Кременском направлении

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики националистического полка «Азов»* на показ расстреляли своих солдат, которые дезертировали с позиций в районе населенного пункта Невское в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что «Азов»* был создан в 2014 году. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории России.
До этого сообщалось, что на линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из «Азова»*.
По его словам, было расстреляно 5 военных 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Отмечается, что они пытались сбежать с передовой. Марочко добавил, что таким способом украинское командование возобновило борьбу с повальным дезертирством Вооруженных сил Украины. Помимо этого, подполковник отметил, что среди убитых был один офицер.
Ранее боец российского батальона «Каскад» рассказал о зверском изнасиловании 13-летней девочки боевиками батальона «Азов»* в одном из городов Донецкой области. По его словам, перед тем как изнасиловать девочку, боевики наносили ей порезы, причиняя физическую и моральную боль.
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До этого сообщалось, что на линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из «Азова»*.
«Во временно оккупированном населенном пункте ЛНР Невское националисты из «Азова»* провели перед строем показательную казнь», — сообщил он.
По его словам, было расстреляно 5 военных 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Отмечается, что они пытались сбежать с передовой. Марочко добавил, что таким способом украинское командование возобновило борьбу с повальным дезертирством Вооруженных сил Украины. Помимо этого, подполковник отметил, что среди убитых был один офицер.
Ранее боец российского батальона «Каскад» рассказал о зверском изнасиловании 13-летней девочки боевиками батальона «Азов»* в одном из городов Донецкой области. По его словам, перед тем как изнасиловать девочку, боевики наносили ей порезы, причиняя физическую и моральную боль.
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*Запрещенная в России организация.
Дарья Осипова