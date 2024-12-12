Байден отправит Украине новый военный пакет: что в него войдет

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США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.
Президент Джо Байден утвердил предоставление пакета помощи, о чём сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.
В новый пакет включены системы ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника. Представители администрации подчеркнули, что поддержка Киева будет продолжаться до окончания президентских полномочий Байдена в январе 2025 года.
Соединенные Штаты продолжают усиливать военную помощь Украине, наращивая её потенциал в условиях продолжающегося конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщило, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.
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В новый пакет включены системы ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника. Представители администрации подчеркнули, что поддержка Киева будет продолжаться до окончания президентских полномочий Байдена в январе 2025 года.
Соединенные Штаты продолжают усиливать военную помощь Украине, наращивая её потенциал в условиях продолжающегося конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщило, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.
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Мария Моисеева