Балицкий: Девушка погибла и 4 детей пострадали из-за атаки ВСУ в Запорожской области

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В результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, также четверо детей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения», — указал он.Среди пострадавших — дети в возрасте одного года, восьми, девяти и десяти лет. Все они находятся под медицинским наблюдением с травмами средней тяжести, угрозы для их жизни нет.
Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех деревень Краснояружского района.
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