Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на помощь жителям четырех сел

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех деревень Краснояружского района. Обращение прозвучало во время совещания главы государства с правительством РФ, передает РИА Новости.
«Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой», — сказал Гладков.
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По словам Гладкова, три населенных пункта района были практически разрушены за последние два с половиной месяца из-за обстрелов, а четвертый остается заброшенным уже год. Все они требуют полного отселения, так как проживание там стало невозможным.
«Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района», — пояснил он.Губернатор в своей просьбе подчеркнул, что выделение средств необходимо для восстановления нормальной жизни в регионе.
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