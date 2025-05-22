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Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на помощь жителям четырех сел

Гладков попросил у Путина 3 млрд рублей для отселения жителей 4 сел Белгородчины
Фото: iStock/Naeblys

Фото: iStock/Naeblys

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех деревень Краснояружского района. Обращение прозвучало во время совещания главы государства с правительством РФ, передает РИА Новости.
«Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой», — сказал Гладков.
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По словам Гладкова, три населенных пункта района были практически разрушены за последние два с половиной месяца из-за обстрелов, а четвертый остается заброшенным уже год. Все они требуют полного отселения, так как проживание там стало невозможным.

«Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района», — пояснил он.
Губернатор в своей просьбе подчеркнул, что выделение средств необходимо для восстановления нормальной жизни в регионе.

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#Вячеслав Гладков
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Балицкий: Девушка погибла и 4 детей пострадали из-за атаки ВСУ в Запорожской области
22 мая 2025, 23:34

Фото: iStock/peterscode

В результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, также четверо детей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения», — указал он.
Среди пострадавших — дети в возрасте одного года, восьми, девяти и десяти лет. Все они находятся под медицинским наблюдением с травмами средней тяжести, угрозы для их жизни нет.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех деревень Краснояружского района.

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Жёны участников СВО из Подольска получили гуманитарную помощь для мужей
22 мая 2025, 22:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске жены участников спецоперации получили три партии гуманитарной помощи для мужей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Забрать груз из волонтёрского центра «Красная Горка» на улице Садовой приехали жены военных Ирина, Наталья и Марина. Женщины получили вещи для бойцов, в том числе маскировочные сети и накидки, продукты быстрого приготовления, кондитерские изделия, средства личной гигиены и окопные свечи», – отметили в администрации.
Жена военнослужащего Ирина в эту субботу лично доставит груз на Сватово-Купянское направление, где служит муж. Ещё две партии гуманитарного груза направят на Херсонское направление.

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Путин сообщил о решении создать буферную зону вдоль границы России и Украины
22 мая 2025, 18:22

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения создать буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы. Как уточнил глава государства, бойцы ВС РФ решают эту задачу.
«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — сказал Путин в рамках оперативного совещания с членами правительства.
Президент подчеркнул, что с учетом ситуации в Брянской, Белгородской и Курской областях нужно развернуть работу по восстановлению и отстройке всего, что было разрушено. Кроме того, нужно помочь гражданам вернуться домой туда, где это позволяют сделать условия безопасности, отметил Путин.

Помимо всего прочего, нужно восстановить всю инфраструктуру, включая транспортную, работу пром- и сельхозпредприятий и обеспечить поддержку бизнеса с его коллективами, заключил президент.

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Pravda.Ru: В Киеве ждут, какие условия выдвинет Москва для прекращения огня
22 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/sb2010

В офисе Владимира Зеленского гадают, какие условия выдвинет Москва для полного прекращения огня на Украине, пишет Pravda.Ru.
Советник главы ОП Михаил Подоляк пожаловался, что Киев готовится к тому, что Москва выдвинет условия, нереальные для выполнения, например, потребует отказа Украины от внешней военной помощи и вступления в НАТО, уменьшения числа ВСУ и отказа от утерянных территорий.

«Тем временем, в Стамбуле российская и украинская делегации действительно договорились — каждая сторона должна подготовить свою версию условий прекращения огня. Украина, судя по риторике, готовит скорее сочинение в стиле "Как бы всё вернуть обратно, не теряя ничего". Россия, по информации" работает в жанре "Сами всё начали — теперь распишитесь"», — пишет автор.

Он также задаётся вопросом, смогут ли договориться конфликтующие стороны, или же все закончится обменом условий, каждые из которых другая сторона торжественно сожжёт под камеру.

В свою очередь профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил RT, что президент США Дональд Трамп понимает, что прекращение огня на Украине невозможно без устранения первопричины конфликта.

«Президент США является сторонником скорейшего прекращения боевых действий, но он осознаёт необходимость учёта жизненно важных интересов России при заключении мирного договора», — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что ЕС требует немедленной остановки боевых действий без каких-либо предварительных условий, заранее зная, что Москва на это не согласится. Делается это для того, чтобы найти повод для принятия очередных санкций против РФ, уверен Фельдман.

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Воробьёв рассказал о подвиге фельдшера Болилой, удостоенной звания Героя России
22 мая 2025, 17:13

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подвиге фельдшера Ступинской подстанции скорой помощи, ефрейтора Людмилы Болилой. Она стала первой женщиной, удостоенной Золотой звезды Героя России за проявленный в зоне спецоперации героизм.
Людмила переехала в Подмосковье с семьёй в 2019 году, а в апреле 2023-го заключила контракт и ушла добровольцем на СВО. Её приписали к мотострелковому полку, она служит медиком при пункте управления и воспитывает 10-летнего сына.
«31 января этого года противник нанес артиллерийский удар по расположению российских солдат. Несмотря на непрекращающийся огонь, Людмила начала помогать раненым и готовить их к эвакуации. Во время очередной атаки фельдшер своим телом закрыла одного из солдат, приняв удар на себя. Благодаря её смелости военнослужащий выжил. Саму же Людмилу с многочисленными ранениями доставили в полевой госпиталь», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.
Он добавил, что сейчас фельдшер находится в отпуске по болезни. Ей предстоит ещё одна операция. После восстановления Болилая планирует вернуться на СВО и продолжить службу.

Губернатор отметил, что он рад знакомству с Людмилой и пожелал ей скорейшего выздоровления.


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