Наемники из Колумбии напали на десант ВСУ в Сумской области

04 сентября 2025, 19:54

РИА Новости: колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ в районе села Садки в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.