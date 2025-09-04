Достижения.рф

Наемники из Колумбии напали на десант ВСУ в Сумской области

РИА Новости: колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ в районе села Садки в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.



Украинские военные понесли потери, сообщил источник агентства. По его словам, бойцы ВСУ обустроили свои позиции в лесном массиве, когда на них совершили нападение колумбийские наемники.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ 34-го отдельного мотопехотного батальона «Волкодавы», состоящего в основном из наемников, самовольно оставили позиции ради автопробега. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

