В России заявили, что истребитель F-16 ударил по Курской области

20 августа 2025, 16:22

В России заявили об ударе F-16 ВСУ по Курской области

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

В России сообщили об ударе истребителей F-16 ВСУ по Курской области. По данным Telegram‑канала «Архангел спецназа», пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.