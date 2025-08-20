В России заявили, что истребитель F-16 ударил по Курской области
В России сообщили об ударе истребителей F-16 ВСУ по Курской области. По данным Telegram‑канала «Архангел спецназа», пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.
Канал отмечает активизацию действий украинской военной авиации и также сообщает об атаке в этих районах украинского Су‑27.
Ранее, как сообщалось, украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области; позднее были опубликованы фотографии убитых диверсантов, а ещё трое украинских боевиков были задержаны.
Перед этим стало известно, что сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области 20 августа задержали местную жительницу по подозрению в финансировании Вооружённых сил Украины, сообщает пресс‑служба ведомства.
По версии следствия, в 2023–2024 годах женщина через мобильное приложение украинского банка приобретала военные облигации, а выручку от их продажи перечисляла на поддержку ВСУ; ФСБ оценивает сумму таких операций в более чем 270 тыс. рублей.
