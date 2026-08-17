Бекмамбетов сохранил в Москве квартиры общей стоимостью свыше 600 млн рублей
Режиссёр Тимур Бекмамбетов и члены его семьи владеют тремя квартирами в Москве, чья совокупная цена превышает 600 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Две жилые площади расположены в доходном доме Мазинга 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке. В прошлом в здании жили актёр Михаил Астангов и писатель Владимир Гиляровский.
Площадь первой квартиры составляет около 230 квадратных метров. Эксперты оценивают её примерно в 230 млн рублей. В 2019 году из-за перепланировки жилья на фасаде дома появилась трещина. Спор дошёл до суда, однако стороны заключили мировое соглашение.
Ещё одно помещение режиссёр купил в октябре 2021 года, за несколько месяцев до начала СВО. Квартира занимает чердак дома Мазинга и имеет площадь около 310 квадратных метров. Её ориентировочная стоимость составляет 300 млн рублей.
Третья квартира находится на Краснопролетарской улице. Бекмамбетов приобрёл её в 2018 году и оформил на дочь Жанну. Четырёхкомнатное жильё площадью порядка 100 квадратных метров оценивают в 80 млн рублей.
Сейчас режиссёр живёт между США, Израилем и Казахстаном. После начала СВО он поддержал решение европейских фестивалей не принимать российские фильмы, а затем продал компанию Bazelevs, работавшую над франшизой «Ёлки». В 2023 году у Бекмамбетова родился сын в браке с Наталией Фишман.
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