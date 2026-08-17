Бекмамбетов сохранил в Москве квартиры общей стоимостью свыше 600 млн рублей

17 августа 2026, 08:37

Тимур Бекмамбетов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссёр Тимур Бекмамбетов и члены его семьи владеют тремя квартирами в Москве, чья совокупная цена превышает 600 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.