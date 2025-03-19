Белгородские власти призвали жителей приграничья к выезду в безопасные места

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К выезду в безопасные места призвали жителей приграничья власти Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, он вместе с чиновниками обошел несколько приграничных населенных пунктов.
«…Мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни. Попытался убедить их в том, что есть необходимость временно выехать в безопасное место. Обещали подумать...» — написал глава региона в Telegram-канале.Он подчеркнул, что это временные меры, и жители смогут вернуться, когда обстановка улучшится.
Кроме того, Гладков принес соболезнования семье бойца подразделения «Орлан», который погиб накануне 18 марта. Чиновник заверил, что родным военного окажут помощь.
Ранее были опубликованы кадры возвращения бойцов ВС РФ из плена.
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