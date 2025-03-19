Политолог оценил согласие РФ на отказ от ударов по энергетическим объектам Украины

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Политолог Григорий Савельев заявил, что обоюдное решение России и Украины об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней будет выгодно Москве.
«Мы бьем по украинской энергетике с осени 2022 года и все, что хотели, уже уничтожили. При этом удары ВСУ по российским нефтебазам для нас очень болезненны. Так что соглашение нам на пользу», — отметил Савельев в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также отметил, что начало переговоров о безопасности судоходства в акватории Черного моря также выгодно для России, так как из-за украинских атак пришлось перевести Черноморский флот из Севастополя в Новороссийск.
Тем временем спецпосланник главы американского государства Стивен Уиткофф сообщил, что детали соглашения о прекращении огня на Украине начнут обсуждаться в воскресенье (23 марта) в саудовской Джидде.
Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил в беседе с RT, переговорный процесс будет долгим.
«Очевидно, что для заключения подобной сделки требуется участие обеих конфликтующих сторон. Следовательно, где-то за кадром в Джидде будут присутствовать представители киевского режима», — считает Фельдман.
По его словам, стоит приготовиться к долгому и сложному переговорному процессу. Он пояснил, что Москва не против перемирия, однако требует учитывать ее интересы. А вот Киев готовность к диалогу имитирует и просто тянет время, уверен эксперт.
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Элина Позднякова