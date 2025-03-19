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Политолог оценил согласие РФ на отказ от ударов по энергетическим объектам Украины

Решение об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре выгодно РФ
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Политолог Григорий Савельев заявил, что обоюдное решение России и Украины об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней будет выгодно Москве.
«Мы бьем по украинской энергетике с осени 2022 года и все, что хотели, уже уничтожили. При этом удары ВСУ по российским нефтебазам для нас очень болезненны. Так что соглашение нам на пользу», — отметил Савельев в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также отметил, что начало переговоров о безопасности судоходства в акватории Черного моря также выгодно для России, так как из-за украинских атак пришлось перевести Черноморский флот из Севастополя в Новороссийск.

Тем временем спецпосланник главы американского государства Стивен Уиткофф сообщил, что детали соглашения о прекращении огня на Украине начнут обсуждаться в воскресенье (23 марта) в саудовской Джидде.

Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил в беседе с RT, переговорный процесс будет долгим.

«Очевидно, что для заключения подобной сделки требуется участие обеих конфликтующих сторон. Следовательно, где-то за кадром в Джидде будут присутствовать представители киевского режима», — считает Фельдман.

По его словам, стоит приготовиться к долгому и сложному переговорному процессу. Он пояснил, что Москва не против перемирия, однако требует учитывать ее интересы. А вот Киев готовность к диалогу имитирует и просто тянет время, уверен эксперт.

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На Западе сделали заявление о Зеленском
Bloomberg: Зеленский согласился прекратить удары по энергообъектам России
19 марта 2025, 20:57

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по российским энергообъектам, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с деталями разговора главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.
«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что, по словам человека, знакомого с ситуацией, является первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетней войны», — сказано в материале.
По заявлению собеседника журналистов, стороны договорились продолжать работу по расширению режима прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось о возвращении бойцов ВС РФ из плена.

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Военкор заявил о сбитии украинского истребителя F-16
Военкор Котенок: над Сумской областью сбили F-16 Украины
19 марта 2025, 20:44

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

О сбитии украинского истребителя F-16 над Сумской областью заявил российский военкор Юрий Котенок в личном Telegram-канале.
«Информация — предварительная и неподтвержденная», — сказано в публикации журналиста.
На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.

Перед этим Telegram-канал «Архангел спецназа» проинформировал, что F-16 США исполняют в Сумской области роль охотников на авиацию РФ. По информации журналистов, ВСУ пока не пользуются истребителями, чтобы сбрасывать авиабомбы, потому что этим занимаются самолеты времен СССР.

Ранее российский дипломат сделала заявление о миротворцах на Украине. Детали в нашем материале.

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Дипломат сделала заявление о миротворцах на Украине
Жданова: миротворцев на Украине приравняют в России к участникам конфликта
19 марта 2025, 20:30

Фото: istockphoto/Diy13

Миротворцев на Украине приравняют в РФ к участникам конфликта, заявила и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым «флагом», будь то иностранные контингенты, военные базы или некие «миротворческие операции», — заявила она в рамках заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности.
Дипломат подчеркнула, что Москва отреагирует всеми средствами на вовлечение в боевые действия других стран.

Ранее сообщалось, спецназ какой страны привели в готовность из-за Киева.

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«Ура, мы дома!»: опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
МО РФ показало кадры возвращения российских военных из плена
19 марта 2025, 19:57

Фото: istockphoto/Diy13

Кадры возвращения военнослужащих ВС РФ из плена опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — сказано в публикации ведомства.
Перед этим в МО РФ докладывали, что при посредничестве арабской стороны между Россией и Украиной произошел обмен в формате 175 на 175. Кроме того, уточнялось, что в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Киеву еще 22 боевиков, нуждающихся в медпомощи.

Ранее специалисты компании «Транснефть» раскрыли последствия атаки со стороны ВСУ по Кубани. Подробней в нашем материале.

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Британский спецназ привели в состояние готовности из-за Украины
The i Paper: спецназ Британии готов к отправке на Украину
19 марта 2025, 19:44

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом информирует издание The i Paper.
Отмечается, что британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений. Он регулярно действует в регионах, где Лондон официально не вовлечен в конфликт, для сбора данных и спасения похищенных людей, говорится в материале издания.

Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил, что планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в «оперативную фазу».

До этого сообщалось, что Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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