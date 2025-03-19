Военкор заявил о сбитии украинского истребителя F-16

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О сбитии украинского истребителя F-16 над Сумской областью заявил российский военкор Юрий Котенок в личном Telegram-канале.
«Информация — предварительная и неподтвержденная», — сказано в публикации журналиста.На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.
Перед этим Telegram-канал «Архангел спецназа» проинформировал, что F-16 США исполняют в Сумской области роль охотников на авиацию РФ. По информации журналистов, ВСУ пока не пользуются истребителями, чтобы сбрасывать авиабомбы, потому что этим занимаются самолеты времен СССР.
Ранее российский дипломат сделала заявление о миротворцах на Украине. Детали в нашем материале.
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