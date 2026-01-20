Два мирных жителя погибли при атаке ВСУ
Два мирных жителя Брянской области погибли при атаке беспилотника ВСУ на их автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла в селе Чаусы Погарского района. Дрон ударил по движущейся машине. Предварительно, в салоне находились два человека, оба погибли на месте.
Глава региона выразил соболезнования родным и близких погибших, а также заверил, что их семьям будет оказана вся необходимая материальная поддержка. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Ранее сообщалось, что три человека, среди которых есть дети, пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане.
