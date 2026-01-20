Достижения.рф

Два мирных жителя погибли при атаке ВСУ

Богомаз: два человека погибли от удара дрона ВСУ по машине под Брянском
Фото: iStock/photosaint

Два мирных жителя Брянской области погибли при атаке беспилотника ВСУ на их автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла в селе Чаусы Погарского района. Дрон ударил по движущейся машине. Предварительно, в салоне находились два человека, оба погибли на месте.

Глава региона выразил соболезнования родным и близких погибших, а также заверил, что их семьям будет оказана вся необходимая материальная поддержка. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что три человека, среди которых есть дети, пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане.

Лидия Пономарева

