Два мирных жителя погибли при атаке ВСУ

20 января 2026, 20:04

Богомаз: два человека погибли от удара дрона ВСУ по машине под Брянском

Фото: iStock/photosaint

Два мирных жителя Брянской области погибли при атаке беспилотника ВСУ на их автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.