Свыше полусотни беспилотников пытались атаковать Россию за четыре часа

Российская ПВО сбила 50 беспилотников ВСУ вечером 20 января
Российские силы ПВО сбили 60 вражеских беспилотников за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, атака была отражена в период сегодня вечером, 20 января, в период с 16:00 до 20:00 мск. Так, 35 дронов подавили над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, еще три — над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Напомним, в период с 09:00 до 16:00 над территориями Белгородской, Астраханской, Брянской и Курской областей перехватили более 20 БПЛА.
