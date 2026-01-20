Свыше полусотни беспилотников пытались атаковать Россию за четыре часа

20 января 2026, 21:00

Российская ПВО сбила 50 беспилотников ВСУ вечером 20 января

Фото: iStock/bbsferrari

Российские силы ПВО сбили 60 вражеских беспилотников за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, атака была отражена в период сегодня вечером, 20 января, в период с 16:00 до 20:00 мск. Так, 35 дронов подавили над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, еще три — над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.