Белоусов оценил ситуацию на линии фронта

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом Белоусов сообщил на встрече с выпускниками военных вузов.
Министр отметил, что благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военнослужащих ВС РФ постепенно снижается боевой потенциал ВСУ.
Ранее сообщалось, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат противника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Bild: ВСУ применяют Panzerhaubitze 2000 для ударов по РФ
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести катеров ВСУ в районе Крыма
Боец Москвич: «краповые береты» в зоне СВО столкнулись с новой хитростью ВСУ
Ранее сообщалось, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат противника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Bild: ВСУ применяют Panzerhaubitze 2000 для ударов по РФ
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести катеров ВСУ в районе Крыма
Боец Москвич: «краповые береты» в зоне СВО столкнулись с новой хитростью ВСУ
Екатерина Коршунова