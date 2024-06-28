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Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении

«Известия»: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении
28 июня 2024, 03:17
Фото: istock / Aterrassi

Фото: istock / Aterrassi

Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили HIMARS на донецком направлении.
По данным «Известий», реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.

«Американская военная техника была уничтожена бойцами расчета Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ «Каскад»», — сказано в материале.


Ранее было опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#рф
#рзсо
#всу
#вооружение
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Три БПЛА ВСУ уничтожены над Трубчевским районом Брянской области
28 июня 2024, 03:27

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Три беспилотника самолетного типа сбиты над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Телеграм-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.
Никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил глава региона.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#пво
#всу
#брянская область
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Стало известно о попытках выманить у жителей фото и видео атаки ВСУ на Севастополь
ЦУР: у жителей Севастополя пытались выманить фото и видео атаки ВСУ на город
28 июня 2024, 02:00

Фото: istock / JuYochi

Глава Центра управления регионом Севастополя Надежда Бохан в ходе выступления в эфире телеканала СТВ сообщила, что неизвестные пытались выманить у местных жителей фото- и видео-материалы с атакой украинских войск.
Бохан пояснила, что в мессенджерах начали появляться сообщения от анонимов, которые представляются журналистами, сотрудниками полиции или ФСБ. Они просили россиян прислать им фото или видео с места происшествия. Она подчеркнула, что речь идет о провокации и поблагодарила горожан за их бдительность.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее губернатор Михаил Развозжаев заявил, что в Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#видео
#фото
#происшествия
#всу
#удар
#севастополь
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Подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма
Лебедев: ВС РФ ударили по расчёту HIMARS, который атаковал Крым
27 июня 2024, 23:53

Фото: istock / vadimrysev

Вооруженные силы РФ нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.
«В 21:45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS», — рассказал Лебедев.
Собеседник издания уточнил, что это место, откуда регулярно совершались обстрелы в сторону Херсонской области и Крыма с применением дальнобойных ракет.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

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#новости
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FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ
27 июня 2024, 21:55

Фото: istockphoto/MikeMareen

Передачу боевикам ВСУ зенитно-ракетных комплексов Patriot обсуждают высокопоставленные чиновники и министры Соединенных Штатов, Израиля и Украины. Об этом, ссылаясь на источники сообщает издание Financial Times.
«США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot», — сказано в материале.

По данным журналистов, договор может включать указанное вооружение, которое отправят из Израиля в США, а затем передадут украинским радикалам.

Также уточняется, что речь идет о восьми системах, однако поставить Киеву могут меньшее количество. У ВСУ сейчас два таких комплекса. Известно, что Израиль хочет перестать пользоваться батареями Patriot, которым уже больше 30 лет.

На фоне российской спецоперации недружественные к РФ государства поставляют Киеву вооружения.

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#мир
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#сша
#россия
#израиль
#война
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#всу
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Гладков: под Белгородом дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт
27 июня 2024, 21:33

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт под Белгородом в селе Богун-Городок, ранен водитель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу», — сказано в публикации.

Чиновник добавил, что транспорт уничтожен в результате взрыва, а пострадавшему от инцидента уже оказывают помощь.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал об усилении защиты крымского полуострова после атаки на город.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от украинских неонацистов. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал большие потери республики и надеется договориться с Москвой в течение нескольких месяцев.

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#вячеслав гладков
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Губернатор Развозжаев: в Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ
27 июня 2024, 21:13

Фото: istockphoto/possum1961

Защита Крыма усилится после недавнего удара со стороны боевиков ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил глава региона Михаил Развозжаев телеканалу СТВ. По его словам, работа уже ведется.
«Понятно, что ПВО будет усиливать работу, понятно, что будут приниматься и другие меры», — сказал губернатор.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич ответил на вопрос о том, как можно предотвратить удары по Севастополю.

Аналитик считает, что поможет атака на дроны НАТО, ведь, по мнению Клинцевича, именно из-за того, что натовская техника может изучить крымскую территорию, украинские военные способны составить для ракет полетное задание.

ВС РФ могут пользоваться радиотехническими средствами для воздействия на вражеские дроны.

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#россия
#крым
#севастополь
#пво
#сво
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Развожаев: В Севастополе будут установлены около 600 модульных укрытий
27 июня 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Anna Pismenskova

Севастопольские пляжи, парки и остановки общественного транспорта будут оборудованы модульными укрытиями типа блиндаж. Всего потребуется около 600 таких конструкций.
Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. В среду, 26 июня глава города обратился к депутатам Законодательного собрания с просьбой о проведении на следующий день внеочередного чрезвычайного заседания городского парламента по вопросу безопасности после атаки ВСУ американскими ракетами на пляж.

После заседания губернатор рассказал журналистам, что всего в городе потребуется установить около 600 укрытий типа блиндаж, отметив, что именно такие защитные конструкции монтируют в Белгороде, постоянно страдающем от украинских обстрелов.

Укрытия установят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках, уточнил Развожаев. Он добавил, что пляжи в городе при этом закрываться не будут. По данным городской администрации, к курортному сезону в Севастополе готовились к открытию 27 пляжей.

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#губернатор
#пляжи
#всу
#севастополь
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Аналитик Вейхерт: При помощи ФАБ-3000 российские войска сокрушат ПВО Украины
27 июня 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

С помощью авиационных бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет украинской противовоздушной обороне. С таким заявлением выступил военный аналитик Брандон Вейхерт.
В своей статье для издания The National Interest он отметил, что эти мощные бомбы покрывают очень большую площадь, к тому же их весьма трудно сбить. По мнению эксперта, если они будут производиться Россией в достаточном количестве, то бомбардировка украинских целей с использованием этих гигантов сокрушит ПВО Украины и «сломает хребет» всей стратегии ПВО.

По словам Вейхерта, бомбы ФАБ-3000 М54 знаменуют собой начало новой фазы спецоперации. Теперь украинским войскам сложнее станет защищаться от воздушных атак. ПВО Украины, находящаяся под колоссальным напряжением, не может должным образом справляться с защитой от ФАБ-3000, да ещё в комплексе с планирующими управляемыми бомбами, заключил аналитик.

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#пво
#украина
#бомба
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На Западе предрекли ухудшение ситуации для Украины в ближайшие месяцы
Профессор США Миршаймер: ситуация для Украины ухудшится в ближайшие месяцы
27 июня 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В ближайшие несколько месяцев ситуация для Украины будет ухудшаться. Об этом YouTube-каналу Deep Dive заявил профессор США Джон Миршаймер. Он отметил, что слова американского руководства про стабилизацию ситуации в республике бессмысленны.
Таким образом профессор оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что вашингтонская стратегия на Украине эффективна.

По словам Миршаймера, российские войска продолжают бить по украинской энергетической системе, поэтому при наступлении холодов для Украины «все будет действительно ужасно». Собеседник отметил, что удары со стороны ВС РФ наносят серьезный ущерб республиканской армии и промышленности.

«Украина в большой беде, и мы в большой беде», — сказал американский профессор.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве не хотят тянуть с урегулированием конфликта из-за колоссальных потерь среди украинских военных.

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#мир
#россия
#украина
#сша
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