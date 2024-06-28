Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении

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Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили HIMARS на донецком направлении.
По данным «Известий», реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.
Ранее было опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Американская военная техника была уничтожена бойцами расчета Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ «Каскад»», — сказано в материале.
Ранее было опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак