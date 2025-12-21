Беременные осужденные служили в ударном подразделении ВСУ «Шквал»
В украинском подразделении «Шквал» состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В начале 2024 года в Киеве начали набирать заключенных в штурмовые отряды, обещая им освобождение по УДО. Речь идет о примерно 11 тысячах человек. Однако власти не выполнили свои обещания.
Украинские законодатели не предусмотрели возможность декретного отпуска для женщин, которые были включены в состав штурмовых подразделений, сообщил представитель силовых структур. Он выразил недоумение по поводу того, почему эти женщины оказались беременными и какие функции они выполняли на передовой. Следует отметить, что заботой о них занимались непосредственно командиры.
