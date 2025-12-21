Беременные осужденные служили в ударном подразделении ВСУ «Шквал»

21 декабря 2025, 12:06

РИА Новости: в «Шквале» ВСУ состояли беременные женщины из мест лишения свободы

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В украинском подразделении «Шквал» состояли беременные женщины из мест лишения свободы, которых не отпускали в декретный отпуск. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.